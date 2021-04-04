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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس رئيس جمعية بتهمة الاستيلاء على أموال الأعضاء

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:36 م
حبس
حبس
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الجمعيات التعاونية للإسكان بالجيزة، بتهمة بالاستيلاء على أموال أعضاء الجمعية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، قيام المذكور مستغلًا صفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية، بإبرام عقود شراء لعدد من الأراضى الزراعية بمدينة السادس من أكتوبر من آخرين وإثباتها بدفاتر الجمعية بقيمة أعلى من قيمة الفدان الحقيقية فى ذلك الحين والاستيلاء على فارق السعر لنفسه، وقيامه بتقسيمها وطرحها لأعضاء الجمعية رئاسته باعتبارها أرض مبانى بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال الجمعية دون وجه حق.

أضافت التحريات قيام المشكو فى حقه بتغيير نشاط الأرض من زراعى إلى سكنى وتقسيمها إلى قطع أراضى صغيرة قامت الجهة المختصة صاحبة الولاية على الأرض بإلغاء قرار تخصيص الأرض وسحبها من الجمعية، مما أضر بأموال الجمعية وأعضائها.

وكذلك قيامه بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية إبان فترة رئاسته للجمعية، مما حدا بمسئولى أعضاء الجمعية بإصدار قرار بعزله من منصبه، كما تبين أن المشكو فى حقه مطلوب للتنفيذ عليه بعقوبة السجن المؤبد فى إحدى القضايا لقيامه بتزوير توقيع المدير المالى للجمعية رئاسته على شيك مسحوب على حساب الجمعية بإحدى البنوك لصالحه وصرفه والاستيلاء على قيمته لنفسه، وقيامه بترك مسكنه والتنقل للإقامة بعدة أماكن مختلفة بصفة مستمرة خشية القبض عليه.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى (الأمن العام - أمن الجيزة) أمكن تحديد مكان اختبائه بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وضبطه وبمواجهته أقر بقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية قرابة 100 مليون جنيه من أموال أعضاء الجمعية، وكذا بالأحكام الصادرة ضده، كما أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

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