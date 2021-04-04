محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، وحدة علاج أورام الثدي بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" والتي تعد أول وحدة على مستوى مستشفيات الصحة بالمحافظة يتم إنشائها بالتعاون وتحت إشراف مع أساتذة وأطباء جامعة أسيوط والتي تقدم خدماتها بالمجان ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة واكتشاف وعلاج أورام الثدي.جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبدالعزيز عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي عبدالعليم مدير المستشفيات الجامعية والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل مديرية الصحة والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية والدكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام "الشاملة" والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة والعميد علاء سليمان عضو مجلس النواب ولفيف من أساتذة وأطباء مستشفيات جامعة أسيوط ومديرية الصحة.حيث بدأ الافتتاح بتفقد أقسام الوحدة التي بدأ تطويرها منذ أكثر من عام وتضم قسم الفحص والمسح الاشعاعي ومعمل الباثولجي وقسم الحقن الكيماوي واستمع إلى شرح من الدكتور نغم نبيل أستاذ الأشعة بجامعة أسيوط والدكتورة ايمان موسى المشرف على الوحدة ومسئول المبادرة بالمستشفى.وعقب الافتتاح اجتمع محافظ أسيوط مع عميد كلية الطب بجامعة أسيوط والدكتور على عبدالعليم مدير المستشفيات الجامعية ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة وقيادات مديرية الصحة والأطباء المشرفين والعاملين بالوحدة الجديدة واستمع إلى مقترحات التطوير بالوحدة لتلبي كافة احتياجات المرضى والمترددين عليها من المواطنين بالمحافظة.وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة المبادرات الصحية في مجال دعم صحة المرأة وتذليل كافة العقبات لنشر المبادرة وتحقيق أقصى استفادة منها بالإضافة إلى دعمه لاحتياجات تطوير وحدة أورام الثدي وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية ورفع كفاءة المعامل وقسم الجراحة بالمستشفى مشيرًا إلى التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وتفعيل المشاركة المجتمعية لتلبية كافة الاحتياجات ومساندة دور وجهود الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين كما وجه المحافظ الشكر للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ونوابه وعميد كلية الطب وأساتذة وأطباء الجامعة على دورهم وجهودهم والمشاركة الفعالة في تطوير القطاع الصحي بالمحافظة وتطوير الوحدات والأقسام المختلفة بمستشفيات الصحة بالإضافة إلى الإشراف على تدريب الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الوحدة تعمل منذ عام 2019 في فحص وتشخيص أورام الثدي وتم فحص أكثر من 3 آلاف مريضة بواسطة جهاز الماموجرافي والسونار وتم اكتشاف العديد من الحالات المبكرة وتم إجراء أكثر من 200 عملية جراحية متطورة لاستئصال أورام الثدي لافتًا إلى إنه يجري الآن استحداث وحدة إعطاء الحقن الكيماوي داخل المستشفى لاستكمال الخدمة الصحية بالمستشفى وسيتم تطويره بأجهزة الأشعة والمعامل وتحديثها لتقديم خدمة طبية متميزة متكاملة للمرضى.