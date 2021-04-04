بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الكنائس المحتفلة بعيد القيامة

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، الكنائس الكاثوليكية المحتفلة بعيد القيامة المجيد.وجاء نص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الكنائس الكاثوليكية المحتفلة بعيد القيامة المجيد، اليوم الأحد الموافق الرابع من شهر أبريل الجاري، ونخص بالتهنئة قداسة البابا فرنسيس، وأبناءنا من كنيسة الأرمن الكاثوليك بمصر، ممثلة في سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، ونصلي إلى الرب أن تكون هذه المناسبة، مليئة بالنعمة والبركة لكل أبناء الكنيسة".