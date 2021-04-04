البابا تواضروس يستقبل الرئيس الإقليمي للمدارس اللاسالية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الأحد، فرير فادي صفير الرئيس الإقليمي للمدارس اللاسالية بالشرق الأوسط.وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه دار الحوار أثناء اللقاء حول رؤية ورسالة المدارس اللاسالية ودورها في خدمة المجتمع.وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيانه أنه حضر اللقاء القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والقس بولس عوض سكرتير البطريركية.