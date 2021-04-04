الدولية للهجرة: وصول آلاف المهاجرين لليمن في أول شهرين من 2021

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن وصول آلاف المهاجرين إلى اليمن الذي يعاني من استمرار الصراع المسلح للعام السادس على التوالي.وذكر مكتب المنظمة في اليمن - في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" - أنه على الرغم من أن جائحة "كوفيد-19" قد أدت إلى إبطاء تدفق الهجرة، إلا أن أكثر من 3 آلاف و800 مهاجر وصلوا إلى اليمن في أول شهرين من عام 2021"​​​.وأضاف أن المنظمة تعمل مع مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأمريكية على تزويد المهاجرين بالخدمات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الحماية والرعاية الصحية.وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قد اتهم أمس ميليشيات الحوثي بقتل وإصابة مهاجرين أفارقة خلال فض اعتصام جرى في العاصمة صنعاء للمطالبة بتحقيق دولي في مقتل مهاجرين بحريق اندلع بمركز احتجاز خلال الشهر المنصرم.