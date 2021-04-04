إفريقيا تتخطى 4 ملايين و261 ألف إصابة و113 ألف وفاة بكورونا

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، تسجيل 4 ملايين 261 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و113 ألفا و600 حالة وفاة.وأوصت "المراكز الإفريقية" – في بيان اليوم: الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، ورصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، والوفيات، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الافريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.