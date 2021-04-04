رفع 40 طن مخلفات وإصلاح أعمدة الإنارة والكشافات بقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالتوازي مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة بالقرى التابعة لها وقامت برفع 40 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية واصلت أعمال النظافة اليوم بقري نزلة حسين وتلة ودمشير، لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين خالي من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، حيث تم رفع 40 طن من المخلفات والقمامة وتم نقلها الى الظهير الصحراوي.وأضاف المهندس عبد التواب محمد عبد الغني رئيس قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان استمرار أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالقرية والتوابع حفاظا على أرواح المواطنين حيث تم تركيب عمود إنارة تحت كوبري المشاة بقرية بن حماد، وتركيب كشاف وشد إسلاك وتم إنارة الطريق كما تم إصلاح وصيانة كشافات بشارع السكك الحديدية، وتم اصلاح وصيانة كشافات بطريق قرية منشأة الحواصلية، لرفع كفاءة منظومة الإنارة.