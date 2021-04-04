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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسلام آباد: لا تعاملات تجارية مع الهند حتى استعادة الوضع الخاص لكشمير

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:27 م
شاه محمود قريشي،
شاه محمود قريشي،
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قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأحد إن بلاده لن تجري تعاملات تجارية مع الهند حتى يتم استعادة الوضع الخاص لإقليم "كشمير" والذي أنهته الهند في 2019.

وأضاف قريشي - في تصريحات نقلها "راديو باكستان" أن "رؤية الحكومة الباكستانية واضحة إذ على الهند أن تتقدم لحل النزاع"، مضيفا أن "بلاده لم ترفض أبدا الدخول في حوار مع الهند بشأن قضايا السلام في المنطقة".

وكانت الهند قد أعلنت في الخامس من أغسطس عام 2019 إنهاء الوضع الخاص لإقليم "كشمير" - المتنازع عليه مع باكستان وتتقاسم البلدان السيطرة عليه - والذي يسمح للسلطات به وضع قوانينها الخاصة وذلك في مسعى لدمجه مع بقية أنحاء البلاد.

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