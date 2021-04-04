رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وأبطال المقاومة الشعبية في السويس

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:26 م
جريدة الدستور
كريم أنور
طباعة
شهد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد حسن قناوي قائد الجيش الثالث الميداني واللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب واللواء محمد الألفي مدير أمن السويس واللواء عاصم جمعة عاشور رئيس أركان الجيش الثالث الميداني احتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وأعضاء منظمة سيناء العربية والمحاربين القدماء بقيادة الجيش الثالث الميداني.

في الحفل تبادل محافظ السويس وقائد الجيش الثالث الميداني ومدير جمعية المحاربين القدماء ومدير أمن السويس الدروع.

وفى نهاية الحفل تم تكريم أسر الشهداء وأبطال المقاومة الشعبية من أبناء السويس بتقديم الهدايا العينية تخليدًا لذكرى شهداء وأبطال الوطن وتقديرًا لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطنهم ومكافحة الإرهاب الغاشم.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

"الحفيدة الصغرى" تتوج موكب الأجداد برسومها التاريخية (صور)

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية


الصور

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمى

image description

أهلا رمضان.. الفانوس المحلي يكسب المستورد في البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

أيام زمان

«عناية الله».. مؤلف الروائع يكشف سر نجاح أعماله الإبداعية

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

إعلان جائزة يحيي الطاهر عبدالله الجمعة 9 أبريل

«عزمي»: مسابقة المواهب الأدبية 2021 ستحمل اسم شاكر عبد الحميد

الشارقة تكرم الكاتب والمترجم السيد إمام

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل