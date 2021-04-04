تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وأبطال المقاومة الشعبية في السويس

شهد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد حسن قناوي قائد الجيش الثالث الميداني واللواء باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب واللواء محمد الألفي مدير أمن السويس واللواء عاصم جمعة عاشور رئيس أركان الجيش الثالث الميداني احتفالية تكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية وأعضاء منظمة سيناء العربية والمحاربين القدماء بقيادة الجيش الثالث الميداني.في الحفل تبادل محافظ السويس وقائد الجيش الثالث الميداني ومدير جمعية المحاربين القدماء ومدير أمن السويس الدروع.وفى نهاية الحفل تم تكريم أسر الشهداء وأبطال المقاومة الشعبية من أبناء السويس بتقديم الهدايا العينية تخليدًا لذكرى شهداء وأبطال الوطن وتقديرًا لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطنهم ومكافحة الإرهاب الغاشم.