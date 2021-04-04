«الخارجية الليبية»: يجب إخراج المرتزقة من بلادنا

‏‏أكدت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، اليوم الأحد، استراتيجية بلادها تجاه إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا.ودعت وزيرة الخارجية الليبية خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من طرابلس الدول كافة لإعادة فتح سفاراتها وقنصلياتها لدى ليبيا لتقديم خدماتها لليبيين والأجانب على حد سواء.‏من جانبه، شدد رئيس المجلس الأوروبي على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام الجاري.