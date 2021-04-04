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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على موعد العيد الكبير 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:10 م
العيد الكبير
العيد الكبير
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يبحث المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء الوطن العربي عن موعد موعد العيد الكبير 2021.

موعد العيد الكبير 2021

وننشر «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 4-4-2021، موعد العيد الكبير 2021 وسيكون هجريا (عيد الأضحى المبارك) في يوم العاشر من ذي الحجة، أما فلكيا من المقرر أن يكون يوم 20 يوليو 2021.

إجازة العيد الكبير 2021

وتستمر إجازة عيد الأضحى أربع أيام، ويتبع المسلمين والمسلمات خلال الاحتفال بتلك العيد بذبح الأضاحى، وتوزيع اللحوم على الفقراء المساكين.

وقفة عرفات

ومن أهم الايام واتمام مناسك الحج والصيام ما قبل العيد هو وقفة عرفات حيث يحتفل جميع المسلمون حول دول العالم في يوم 10 من ذي الحجّة 14422021 بعيد الأضحى المعظم بعد الانتهاء من وقفة عرفات، حيث يعد ذلك هو اليوم الذي يؤدّي فيه الحجاج جميع مناسك الحج؛ ففي يوم العيد يتقرّب المسلمون إلى الله تعالى عن طريق تقديم الأضحية ويكون ذلك بذبح أحد رؤوس الماشية، ثم توزيعها على الأقارب، والفقراء الذين في حاجة إلى الصدقة.

ويأتى عيد الأضحى المبارك كل عام فى وسط فرحة من المسلمين والمسلمات، خصوصا أن يقوم العديد من المواطنين المصريين بتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين، والمحتاجين، وذلك العيد من أحب الأعياد على قلوب المسلمين والمسلمات الموجودين فى الدولة المصرية، وفى جميع أنحاء الدول العربية، وبعض الدول الأجنبية.

موعد عيد الأضحى 2021

يأتى موعد عيد الأضحى 2021، فى يوم 20 يوليو 2021، وأما حتى الأن لم تعلن المملكة العربية السعودية عن إجراءات الحج، ومن الممكن أن تتبع السعودية الإجراءات نفسها التى قامت بها خلال العام الماضى، فى ظل اننشار فيروس كورونا المستجد.

ولكن العام الحالي 2021 لن بنعم مثل تلك الايام التي يذهب فيها المواطنين الي المنتزهات وزياره الاهل والاقارب والاصدقاء مثل كل عام كما هو الحال وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

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