تعرف على موعد العيد الكبير 2021

موعد العيد الكبير 2021

إجازة العيد الكبير 2021

وقفة عرفات

موعد عيد الأضحى 2021

يبحث المسلمين والمسلمات في جميع أنحاء الوطن العربي عنوننشر «الدستور» في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم 4-4-2021، موعد العيد الكبير 2021 وسيكون هجريا (عيد الأضحى المبارك) في يوم العاشر من ذي الحجة، أما فلكيا من المقرر أن يكون يوم 20 يوليو 2021.وتستمر إجازة عيد الأضحى أربع أيام، ويتبع المسلمين والمسلمات خلال الاحتفال بتلك العيد بذبح الأضاحى، وتوزيع اللحوم على الفقراء المساكين.ومن أهم الايام واتمام مناسك الحج والصيام ما قبل العيد هو وقفة عرفات حيث يحتفل جميع المسلمون حول دول العالم في يوم 10 من ذي الحجّة 14422021 بعيد الأضحى المعظم بعد الانتهاء من وقفة عرفات، حيث يعد ذلك هو اليوم الذي يؤدّي فيه الحجاج جميع مناسك الحج؛ ففي يوم العيد يتقرّب المسلمون إلى الله تعالى عن طريق تقديم الأضحية ويكون ذلك بذبح أحد رؤوس الماشية، ثم توزيعها على الأقارب، والفقراء الذين في حاجة إلى الصدقة.ويأتى عيد الأضحى المبارك كل عام فى وسط فرحة من المسلمين والمسلمات، خصوصا أن يقوم العديد من المواطنين المصريين بتوزيع اللحوم على الفقراء والمساكين، والمحتاجين، وذلك العيد من أحب الأعياد على قلوب المسلمين والمسلمات الموجودين فى الدولة المصرية، وفى جميع أنحاء الدول العربية، وبعض الدول الأجنبية.يأتى موعد عيد الأضحى 2021، فى يوم 20 يوليو 2021، وأما حتى الأن لم تعلن المملكة العربية السعودية عن إجراءات الحج، ومن الممكن أن تتبع السعودية الإجراءات نفسها التى قامت بها خلال العام الماضى، فى ظل اننشار فيروس كورونا المستجد.ولكن العام الحالي 2021 لن بنعم مثل تلك الايام التي يذهب فيها المواطنين الي المنتزهات وزياره الاهل والاقارب والاصدقاء مثل كل عام كما هو الحال وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).