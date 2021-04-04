أحمد عز يسجل «نادى أندرويد» ويغنى بالصعيدية

بدأ الفنان أحمد عز تسجيل مسلسله الإذاعي الرمضاني «نادي أندرويد» داخل استديو بمنطقة المهندسين.وسجل «عز» تتر المسلسل بنفسه بشكل معتمد على اللهجة الصعيدية من كلمات أحمد شوقي وتوزيع أكرم عادل.«نادي أندرويد» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم النجمة القديرة سميحة أيوب، وأحمد صيام وهبة الهواري، والمسلسل من تأليف السيناريست أيمن سلامة، وإخراج على مصيلحي.