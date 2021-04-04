الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح عاصمة مصر بمثابة متحف مفتوح للإنسانية كلها.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أودرى آزولاى، مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.