عمر خالد النبوي يشارك في «الاختيار 2»

يشارك «عمر» نجل الفنان خالد النبوي ضمن أحداث «الاختيار 2» المنتظر عرضه خلال شهر رمضان، في واحدة من مفاجآت المسلسل.وانتهى «عمر» من تصوير دوره في العمل منذ أسبوعين، وشارك في دور ضابط عمليات خاصة.مسلسل «الاختيار 2» بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبوسريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي.