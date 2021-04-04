«التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات».. ندوة بسمالوط

نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة سمالوط، ندوة إعلامية موسعة بعنوان: "التمكين الاقتصادي للشباب والفتيات".جاء ذلك بحضور وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، الدكتورة منال أبوسمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، هيثم الببلاوي مسئول بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، محمد نجيب مسئول التمويل بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أحمد ثابت عضو المجلس القومي للمرأة، أماني تامر مدير إدارة التضامن الاجتماعي بسمالوط.من جانبها، قالت الدكتورة منال أبوسمرة: إن الهدف من عقد اللقاء هو تنمية البنية البشرية للشباب وتشبيك الشباب والفتيات مع المؤسسات المختلفة لمساعدتهم في ممارسة الحرف المختلفة.وأكد وليد الحيني مدير مركز الإعلام أن الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة التحديات وتمكين الشباب وتوفير فرص العمل لهم من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة والتي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات، سيتم تنفيذ أعمال التطوير لكل الخدمات بالقري المستهدفة لتحقيق الأهداف المطلوبة والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.وأكد هيثم الببلاوي مسئول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القروض التي يقدمها الجهاز تكون لكل المشروعات بمختلف المجالات سواء في الصناعة أو الزراعة أو مشاريع الإنتاج الحيواني والألبان أو المشاريع التجارية والخدمية بشروط متاحة لفئات كبيرة من الشباب، مضيفًا أن الجهاز يقدم خدمات تدريبية مجانًا للسيدات، بالإضافة لعقد تدريب مجاني لمساعدة الشباب الذين ليس لديهم فكرة مشروع، كما يتم تقديم خدمات دعم فني من خلال قاعدة البيانات الموجودة، من خلال مستشارين للعملاء للمشاركة في تقديم الخدمات، لتأهيل الشباب لسوق العمل الحر.