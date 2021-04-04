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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: تطوير تكتلات العسل الأسود في نجع حمادي

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:01 م
محافظ قنا
محافظ قنا
قنا: إسلام البكري
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أعلنت محافظة قنا، مساء اليوم، بدء تطوير تكتلات المرحلة الأولى (الفركة – العسل الأسود) إنتاجيًا وتسويقيًا وإداريًا بما يعود بالفائدة على التكتل، فيما قد تم البدء في تنفيذ خطة العمل لتطوير تلك التكتلات، والتي من المقرر أن توفر حوالى 4 آلاف فرصة عمل للشباب.
 
وأضافت محافظة قنا في بيان لها، أنها سوف تسهم في تحسين المنتج النهائي بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج، حيث تم عمل ورشة عمل لأعضاء تكتل الفركة لتدريبهم على كيفية الاشتراك في المعارض، وعقب ذلك شاركت المحافظة بمنتجات الفركة في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 10 لـ17 أكتوبر الماضي بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، كما تمت زيارة مصنع الأنوال المطورة بمحافظة بورسعيد للاطلاع على الأنوال الحديثة.
 
وأشارت محافظة قنا في بيانها، إلى أنه تم تنظيم عدد من ورش العمل لأعضاء التكتل، لتدريبهم على كيفية تطوير الصناعة وتسويقها بشكل جيد كما قام أعضاء التكتل بزيارة مصنع الورق بإدفو للاطلاع على آلة الطبخ الخاصة بإنتاج العسل.

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