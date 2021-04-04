إعلان جائزة يحيي الطاهر عبدالله الجمعة 9 أبريل

قالت الكاتبة أسماء يحيي الطاهر: إنه سيتم إعلان القائمة القصيرة في ذكرى رحيل الكاتب القاص يحيي الطاهر عبدالله يوم الجمعة، وسيتم الإعلان عن المجموعة الفائزة في يوم ذكرى ميلاده 30 أبريل.وافتتح باب التقدم للجائزة في الأول من أكتوبر2020، واستهدفت الجائزة تشجيع شباب كتاب القصص القصيرة على تقديم أعمالهم للقراء، وجاءت شروط التقدم للجائزة كالآتي:شروط المسابقة:- أن يكون المتقدم مصري الجنسية- ألا يزيد عمره على 40 عاما وقت التقدم للجائزة- ألا تكون المجموعة القصصية قد نشرت من قبل- ألا يكون المتقدم قد سبق له نشر كتاب إبداعي