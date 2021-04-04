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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انعقاد الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.. غدًا

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:00 م
عبد الصادق الشوربجي
عبد الصادق الشوربجي
محمد جعفر
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تبدأ غدًا الإثنين الموافق 2021/4/5 أعمال الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية في أول انعقاد لها منذ ثلاث سنوات.

وصرح عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بأن الجمعيات التي ستبدأ أعمالها غدًا هي أول جمعيات يجري انعقادها تحت مظلة القانون 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة بمقر الهيئة، حيث توجد مؤسسات صحيفة لم تعتمد قوائمها المالية منذ عام 2013.

وأضاف أن الهيئة حريصة على تحفيز المؤسسات ومساعدتها في إنجاز القوائم المالية المتأخرة للوصول إلى اعتماد القوائم المالية بعد ذلك في مواعيدها المقررة قانونيًا.

وأكد «الشوربجي» أن اعتماد القوائم المالية بشكل منتظم يسهم في تفعيل الدور الرقابي على أداء المؤسسات الصحفية ماليًا وإداريًا ويساعد على تصحيح مساراتها دون تأخير خاصة مع إلزام المؤسسات بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الهيئة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن تشكيل الجمعيات يضم خبرات مالية وقانونية واقتصادية من خارج المؤسسات الصحفية، إضافة إلى الأعضاء المنتخبين من المؤسسة، وهو ما يستهدف الاستفادة من هذه الخبرات المتنوعة بما ينعكس بصورة إيجابية على المؤسسات الصحفية القومية.

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