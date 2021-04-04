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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حياة كريمة: انطلاق «قطار الخير» في سوهاج لدعم 60 قرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:20 م
جريدة الدستور
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- بدعم وزارة التضامن وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر وصناع الخير

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن انطلاق فعاليات مبادرة "قطار الخير" اليوم بحضور محافظ سوهاج ودعم وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير للتنمية لدعم 60 قرية بمحافظة سوهاج.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن المبادرة تأتي ضمن حزمة إجراءات أطلقتها المؤسسة للتخفيف من تبعات حادث سوهاج الأخير، وذلك بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تستهدف المبادرة توزيع 150 طن مواد غذائية 20 طن دواجن، وتنظيم 10 قوافل طبية موسعة توقع الكشف في 10 مجالات طبية متنوعة، ويستفيد منها سكان 69 قرية والقرى المجاورة لها بعشر مراكز بسوهاج، كذلك توزيع 1000 حقيبة وقاية من فيروس كورونا على الفرق الطبية بالمستشفيات العامة بعدد من مراكز محافظة سوهاج.

وثمّن تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، مشاركة الصندوق في مبادرة قطار الخير التي تعد ترجمة لاستراتيجية الصندوق في توحيد جهود العمل المجتمعي بما يحسن من مناحي الحياة في القرى الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن أنشطة قوافل قطار الخير تتنوع ما بين الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في محافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الصندوق ومؤسسة حياة كريمة وصناع الخير، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، تضمن عدم تكرار جهود أطراف العمل المجتمعي في مكان واحد بل توفر فرصًا كافية لانتشار هذه الأنشطة في مختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن جانبها أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أن مبادرة قطار الخير تأتي إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي التنموي والخيري، حيث سيتم توجيه المبادرة لعشرة مراكز بمحافظة سوهاج، وهي واحدة من أكبر القوافل الطبية والغذائية التي تشهدها المحافظة، حيث تشمل المبادرة العديد من التخصصات الطبية، كما تشمل الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية ونظارات طبية وأجهزة تعويضية، علاوة علي حقائب الوقاية ضد فيروس كورونا. وتضم القافلة أيضًا دعم بالمواد الغذائية والدواجن لأهالي المحافظة.

كما أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن فرق عمل صناع الخير وحياة كريمة وصندوق تحيا مصر سوف تستهدف تنفيذ فعاليات المبادرة على مدار خمسة أيام بواقع مركزين كل يوم بداية من الأحد حتى الجمعة المقبلة.

وأشار إلى أن الفعاليات تنطلق في يومها الأول من مدينة سوهاج صوب مراكز طما وطهطا، وذلك لتوزيع المساعدات الغذائية وتنظيم القوافل الطبية بالمركزين، لتوزيع عدد 30 طن مواد غذائية مجمعة في 2000 كرتونة و5 طن دواجن على الأسر الأكثر احتياجًا في عشر قرى بمراكز طما وطهطا.

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