إزالة الإشغالات وتمهيد الشوارع للبدء في رصفها ببني مزار بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا من حملات رفع الإشغالات بأحياء وشوارع المدينة وتمهيد الشوارع وتسويتها للبدء في أعمال الرصف.وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإشغالات والإزالات بالوحدة المحلية قامت اليوم بحملة لإزالة الإشغالات والمخالفات وزوائد التنظيم بشارع الجلاء بمدينة بني مزار كما قامت بأعمال تمهيد وتسوية الشارع بمعدات الوحدة المحلية وذلك تمهيدا للبدء في أعمال رصف الشارع.وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف حملات رفع الإشغالات بالشوارع وإزالة كافة أشكال التعديات علي حرم الطريق العام لتيسير حركة سير المواطنين وتسهيل مرور السيارات وللحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة وتطبيق القانون بكل حزم وحسم علي الجميع بدون أية استثناءات.