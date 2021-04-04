2710 مواطنين حصلوا على لقاح كورونا منذ بدء التطعيم بالقليوبية

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية، إن إجمالي الحاصلين علي لقاح كورونا بالمراكز المخصصة بالمحافظة منذ بدء عمليات التطعيم وحتى الآن بلغ 2710 مواطنا.وبحسب المصدر، فإن 1213 مواطنا تلقوا اللقاح بمنفذ مستشفى كفر شكر و660 مواطنا بمنفذ مركز طب الأسرة بسنديون و837 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.وكانت محافظة القليوبية قد سجلت وفق بيانات مديرية الصحة صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى أمس على مستوى المحافظة عند 14396.فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 1138 حالة إصابة، والعبور 200 حالة، والقناطر الخيرية 918 حالة، وبنها 4419 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1464 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1443 حالة، وشبين القناطر 983 حالة، وطوخ 1892 حالة وقليوب 1025 ومدينة قها 94 وكفر شكر 820 حالات إصابة".