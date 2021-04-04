محافظ المنوفية يقرر صرف 70 ألف جنيه لدار أيتام ببركة السبع

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف 50 ألف جنيه كدعم مالي لدار الطفل اليتيم بهورين ببركة السبع، وكذا 20 ألف جنيه مكافأة مالية للعاملين بالدار تقديرًا لما يبذلونه من جهود لتلبية احتياجات الأطفال الأيتام ولظهور الدار بشكل مشرف ولائق خلال الزيارة.جاء ذلك خلال تفقده لدار الطفل اليتيم بقرية هورين تزامنًا مع احتفالات الدولة المصرية بيوم اليتيم، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للطفل اليتيم لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية، بحضور نائبة محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع.وتفقد المحافظ الدار للاطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمة للأطفال، وقام بدعم الدار بمواد غذائية وألحفة فايبر لتوزيعها علي الأطفال، مقدمًا التهنئة لهم بمناسبة الاحتفال بيوم اليتيم، ومعربًا عن سعادته بالتواجد بينهم، كما شدد المحافظ علي المشرفين علي الدار بضرورة حسن معاملة الأطفال وتلبية كافة احتياجاتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والنفسية، وموجهًا بالبدء في إنهاء كافة التراخيص اللازمة لاستغلال الدور الثالث العلوي للدار وتجهيزه لاستقبال الأطفال الأكبر سنا، مشيرًا إلى أنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الكاملة لهم.