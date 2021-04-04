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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أمين عام اتحاد الجامعات العربية يشيد بجامعة طنطا

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:46 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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‏أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة‏، آمين عام اتحاد الجامعات العربية، بمستوى التطور الهائل الذي تشهده جامعة طنطا مؤكدا اعتزازه وتقديره الشديدين بجهوده رئيسها الدكتور محمود ذكى.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها ضمن فاعليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الإبداعي الـ26 لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالتعاون مع المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور ‏ ‏خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي في الفترة من 4 لـ6 أبريل 2021.

وأشار الدكتور عمرو عزت سلامة، إلى أن الملتقى السادس والعشرين لتبادل عروض تدريب الطلاب الذي تستضيفه جامعة طنطا يعد احد الفعاليات السنوية الرئيسية للمجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي، مما يؤكد حرص اتحاد الجامعات العربية على المشاركة في دعم أنشطة وفعاليات المجلس، والذى يعمل من خلال الأمانة العامة فى الأردن.

وقال آمين عام اتحاد الجامعات العربية إن المجلس يقوم بدور رائد وهام في تعزيز وتطوير منظومة التدريب العملي والميداني التطبيقي للطلاب وثقل مهاراتهم العملية، وتمكينهم من الاستعداد للالتحاق بسوق العمل والذى اصبح يتطلب مهارات وكفاءات عالية ومدربة، خاصة فى ظل ما يشهده العالم اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي متسارع.

ووجه الدعوة للجامعات العربية لزيادة فرص التدريب بين الطلاب والتركيز على التعليم التقني والصناعي والتطبيقي، والذى بات ضرورة عالمية لتمكين الطلبة من الحصول على فرص عمل.

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