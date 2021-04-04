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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدير عام اليونسكو تزور القاهرة التاريخية والأهرامات

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:44 م
أودري أزولاي، مدير
أودري أزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو لمصر
رامى حسين
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زارت أودري أزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو لمصر، الوفد المرافق لها، القاهرة التاريخية ومنطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة، رافقهم خلالها الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. وذلك على هامش مشاركتها في حضور موكب المومياوات الملكية.

ففي القاهرة التاريخية زاروا شارع المعز ومجموعة السلطان قلاوون ومدرسة السلطان برقوق ومتحف الفن الاسلامي. أما في منطقة آثار سقارة زاروا مقبرة واحتي وأعمال الحفائر التي تقوم بها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

أما في منطقة أهرامات الجيزة، استقبلهم أشرف محي الدين، مدير عام آثار الهرم، حيث قاموا بجولة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.

وخلال الزيارة أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن سعادتها بالزيارة اليوم، وانبهارها بالحضارة المصرية العريقة.

جدير بالذكر أن مدير عام منظمة اليونسكو كانت قد زارت فور وصولها لمصر مساء أول أمس المتحف المصري بالتحرير.
مدير عام اليونسكو تزور القاهرة التاريخية والأهرامات
مدير عام اليونسكو تزور القاهرة التاريخية والأهرامات
مدير عام اليونسكو تزور القاهرة التاريخية والأهرامات
مدير عام اليونسكو تزور القاهرة التاريخية والأهرامات

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