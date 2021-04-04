البابا يستقبل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني ظهر اليوم بالإسكندرية، الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.تناول اللقاء جهود وزارة الصحة في التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد وخطة الوزارة لتغطية جميع المواطنين خلال الأشهر المقبلة.حضر المقابلة القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والقس لوقا عبدالمسيح مسئول الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس بالإسكندرية والقس بولس عوض سكرتير البطريركية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.