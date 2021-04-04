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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«رياضة النواب» تطالب مسئولي وزارة الشباب بحل مشكلة بعض القرى بالإسكندرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:26 م
الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استمعت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال زياتها لعدد من مراكز الشباب بمحافظة الاسكندرية، الي شكاوي المواطنين المتعلقة بوجود بعض القصور داخل مراكز الشباب.

وأكد عدد من أهالي قرية فلسطين، بمحافظة الاسكندرية، إن مركز شباب القرية، تم إسناده الي أحد المقاولين منذ ما يزيد علي عامين، ولم ينتهي حتي الآن من اتمام الانشاءات المسندة اليه.

وطالب رئيس مركز شباب فلسطين، من الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بضرورة التدخل لانهاء تلك المشكلة الكبيرة التي تواجه القرية، متابعا:" حلم التطوير تحول الي كابوس مزعج وتحولت الافراح باعتماد مركز الشباب في خطة الوزارة الي نار تجري في قلوب الشباب.

واشار الي ان المقاول قام بكسر ابواب مركز الشباب، وقام ببناء غرف خلع الملابس ولم ينتهي منها، كاشفا عن واقعة مطاردة الشرطة لأحد الشباب المتهم بالاتجار في المخدرات، وبحثوا عنه في جميع ارجاء القرية ووجدوه داخل غرفة خلع الملابس التي بناها المقاول، محذرا من خطورة تحول مركز الشباب الي وكر لتجار المخدرات.

ومن جانبه طالب النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من مسئولي الهيئات الشبابية بوزارة الشباب، الذين رافقوا اللجنة خلال الجولة بسرعة انها تلك المشكلة في أسرع وقت، ومخاطبة المقاول للانتهاء من استكمال باقي الاعمال المتوقفة داخل المركز.

ووجه رئيس لجنة الشباب رسالة طمأنينة لأهالي قرية فلسطين قائلا: تفائلوا فلدينا وزير شباب نشيط يسعي لحل جميع المشكلات في مدة زمنية قصيرة ".

وعقب اشرف البرجمي، مدير الإدارة العامة للهيئات الشبابية بوزارة الشباب، علي مطالبات رئيس اللجنة، انه سيتم التواصل مع المقاول فورا والعمل علي حل أي مشكلة تواجه من أجل خدمة الشباب، لافتا الي أنه سيتم الانتهاء من كافة الاعمال في غضون شهور قليلة.

كما تفقد وفد لجنة الشباب المنشآت الرياضية والثقافية والشبابية بمركز شباب الجزائر بمنطقة العامرية بمحافظة الاسكندرية وشاهد أعضاء الوفد بعض العروض الرياضية منها عرض لفرق الكارتيه وآخر لزهور الجمباز.

وحرصت النائبتين أية مدني وهادية حسني، باعتبارهما من نجوم الرياضة المصرية، بمتابعة تدريب فريق البالية بمركز شباب الجزائر، ووجهنا عدد من النصائح لبراعم المركز، مشيدين باهتمام ادارة المركز ببراعم القرية.

كما شاهد الوفد بعض الفرق الرياضية منها الكرة الطائرة وتفقد الوفد معرضا للحرف والصناعات التقليدية واليدوية وشاهد ورشة عمل لمشروع مشواري المحفز للشباب في مجال المشروعاتالصغيرة والمتوسطة وتنمية المهارات والقدرات كما اطلع الوفد على تجربة المركز في مجال التعليم ومحو الأمية،وفي مجال تعليم الأطفال،

واستمع الوفد لعدد من مشاكل مركز الشباب والمتعلقة ببناء سور وتنزيل وتطوير الملعب الكبير وبعض المشاكل الاخري ووعد مسؤلي وزارة الشباب والرياضة بانهاء تلك الأعمال قبل نهاية العام الحالي وكان طلائع المركز قد استقبلوا أعضاء الوفد بالهتاف "تحيا مصر رافعين أعلام مصر وقاموا بعمل ممر شرفي للنواب".

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