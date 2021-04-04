«هيئة الدواء» تجتمع مع ممثلى شركات الأدوية الثلاثاء

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن فتح المجال للحوار مع ممثلي صناع الدواء وشركات الأدوية العاملة بالدولة، حيث تعقد الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق معهم اجتماعًا بعد غد الثلاثاء.وأوضحت الهيئة أنه سيتم عقد الاجتماع بمقرها بالمعادي بحضور رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق ومديري الإدارات العامة والرئيسية، والتي تشمل "الاستيراد والإفراج الطبي الجمركي- نواقص الأدوية- دعم ومتابعة التصدير- نظم المعلومات والتحول الرقمي- اقتصاديات الدواء".وأوضحت الهيئة أن الاجتماع يهدف لفتح مجال الحوار، لمناقشة أي تحديات التي تواجه الشركات والاستماع لرؤى ممثلي الصناعة، إسهاما في إثراء عملية اتخاذ القرار وبما يساهم في تطوير منظومة صناعة الدواء في مصر.