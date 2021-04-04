رئيس «مصر للتأمين»: نستهدف التحول لأكبر مؤسسة مالية غير مصرفية

قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن المجموعة وضعت استراتيجية طويلة الأجل تهدف من خلال التحول إلى أكبر مجموعة مالية غير مصرفية بالشرق الأوسط خلال فترة تتراوح بين 7 – 10 سنوات.وأضاف "الحيني" خلال المؤتمر الصحفي للقابضة للتأمين، أن المجموعة تهدف التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، ولاسيما أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، مؤكدًا على أن المجموعة حاليًا تُعد أكبر كيان مالي غير مصرفي بمصر.وأشار إلى أن "القابضة تعتزم التوسع في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، خلال الفترة القليلة المقبلة، عبر الاستحواذ على إحدى الشركات القائمة بالسوق، والمقرر البدء في ذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري".