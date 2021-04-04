إزالة 170 حالة تعدٍ على نهر النيل ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل في حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة،أنه تم إزالة 26 حالة تعد بمساحة 4400 متر بدائرة مركز ومدينة الواسطى، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 170 حالة تعد على إجمالى مساحة 42 ألفًا و700 متر مربع، وذلك منذ بدء الحملة وحتى "اليوم الأحد"وأشار أحمد إبراهيم، مديرالأملاك، إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.