رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 170 حالة تعدٍ على نهر النيل ببنى سويف

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:35 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل في حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة،أنه تم إزالة 26 حالة تعد بمساحة 4400 متر بدائرة مركز ومدينة الواسطى، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 170 حالة تعد على إجمالى مساحة 42 ألفًا و700 متر مربع، وذلك منذ بدء الحملة وحتى "اليوم الأحد"

وأشار أحمد إبراهيم، مديرالأملاك، إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.

موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

4 مشاهد أبهرت العالم في حفل موكب المومياوات الملكية

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح


الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمى

image description

محافظ أسيوط: تنظيم ندوات تعريفية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل للعاملين في مجال المكتبات الجامعية

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومي للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»