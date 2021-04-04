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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يزور الأطفال الأيتام والرضع ويقدم هدايا لهم

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:10 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيبشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، ودار الأيتام الرضع بمدينة كفر الشيخ للوقوف على احتياجاتهم ومتابعة الأطفال الأيتام، بالإضافة إلى الاطمئنان عليهم.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هدايا تذكارية للأطفال، وناقش الأطفال في الأنشطة التي يمارسونها من رسم، وإعادة تشكيل الصلصال، وغيرهما من أنشطة متعددة يمارسوها داخل الدار.

واستمع محافظ كفر الشيخ، لمشرفي الدارين وما يقومون به من جهود لتلبية احتياجات الأطفال الأيتام، في دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام، ودار الأطفال الرضع.

جاء ذلك بحضور السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ضمن إحتفالات المحافظة بيوم اليتيم.

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