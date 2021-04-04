مصطفى رجب: «مهرجان الفراعنة» يتصدر عناوين الصحف البريطانية

أكد الدكتور مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، أن الصحف البريطانية أشادت اليوم بحدث نقل المومياوات الملكية بالقاهرة، مشيرا إلى أنه تصدر عنوان "مهرجان الفراعنة" صحيفة الديلى ميل، حيث كتب "مصر تعقد احتفالية خيالية لنقل ٢٢ مومياء من ضمنهم الملكة نفرتيتى لمتحف جديد بعد ٣٠٠٠ سنة من دفنهم فى وادى الملوك".وأضاف "رجب"في تصريح خاص ل "الدستور"، أنه شرحت جريدة الديلي ميل كيفية نقل المومياوات من متحف التحرير إلى مكانها الجديد فى مدينة الفسطاط، حيث قامت بعرض الجريدة صور تفصيلية عديدة لمراسم الاحتفال.وتوقع رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا أنه من المتوقع أن يكون لهذا المهرجان أثر كبير فى تنشيط السياحة.وشهدت مصر بالأمس حدثا يعد الأول من نوعه في العالم، حيث يتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.وضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.