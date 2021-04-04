أولياء أمور يشيدون بإلغاء «البابل شيت»: قرار جيد من الوزير

عبّر طلاب وأولياء أمور الصفين الأول والثاني الثانوي عن سعادتهم بقرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء «البابل شيت» من امتحاناتهم، خاصة أن فكرته كانت مقلقة بالنسبة لهم، لعدم تدرب الطلاب على النظام،إلا أن هناك حالة من عدم الرضا بسبب تحديد توقيت الامتحان ساعة فقط للثلاث مواد بواقع 15 سؤالًا بكل مادة بما يعادل 45 سؤالًا للثلاث مواد.وقالت ولي أمر طالب بالصف الثاني الثانوي إن قرار الدكتور طارق شوقي والخاص بإلغاء "البابل شيت" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جيد، خاصة أنه كان هناك تخوفات شديدة من الطلاب وأولياء الأمور بصعوبة تطبيق هذا النظام دون التدريب المسبق للطلاب.أضافت لـ«الدستور»:"هناك مشكلة أخرى وهو الجدول مع زيادة عدد الأسئلة لـ15 سؤال بكل مادة ومدة الزمنية للإجابة على 3 أو 4 مواد بامتحان واحد قليلة جدًا"، مطالبة بإعادة النظر في جدول أولى وتانية ثانوي: "الامتحان المجمع الذي لا يتناسب مع المرحلة الثانوية، نطالب بأن يمتحن التلميذ كل مادة في يوم منفصل".النظر إلى المواد غير المضافة للمجموعوتابعت "نأمل في النظر إلى المواد غير المضافة للمجموع، فهناك تطلعات لمزيد من المرونة وتقدير الوضع الاستثنائي في ظل الجائحة، وجعل المواد غير المضافة واجب منزلي يحل ويسلم للمدرسة".أشارت إلى أن هناك مناشدة من طلاب الشعبة الأدبية بأن الورقة المجمعة التي تسلم للطلاب في الامتحان المحتوية على قوانين والمفاهيم كبديل لعدم اصطحاب الكتاب المدرسي، أن تحتوي على خرائط لتسهيل عليهم الحل: "اعتادوا على نظام التعليم الجديد بالاستنتاج وعدم الحفظ والتلقين".إلغاء البابل شيت قرار جيدمن ناحيتها، وجّهت شيرين حمدي، ولي أمر طالبة بالصف الثاني الثانوي، الشكر للدكتور طارق شوقي، على استجابته لأولياء الأمور بإلغاء "البابل شيت"، خاصة أن الطلاب لم يتعاملوا ولم يتدربوا عليه من قبل، وقرار إلغاء جيد وفي مصلحة الطالب، لأنه يحتاج لتدريب وفهم هذه النوعية من الامتحانات.أضافت شيرين: "الامتحان المجمع صعب جدًا بالنسبة للمرحلة الثانوية، لأن مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية تختلف تمامًا عن مناهج المرحلة الثانوية، فمنهج ثانوى دسم جدًا".وتابعت ولي الأمر "صعب امتحان 3 مواد 45 سؤالًا في ساعة، الوقت غير كافى نهائي، والامتحانات كل يوم فمفيش وقت بين الامتحانات لمذاكرة المواد الأخرى والجدول صعب جدًا، لأنه بتعتمد عليه النتيجة بنسبة 100%".وطالبت شيرين بإعادة النظر مرة أخري بجدول الصفين الأول والثاني الثانوي لمصلحة الطلاب خاصهً أن شهر رمضان والصيام سيؤثر على الطلاب.مطالبات بإعادة النظر في الجداولعلى صعيد متصل، أكدت فاتن أحمد، ولي أمر طالب بالصف الأول الثانوي، أن قرار إلغاء البابل شيت قرار مناسب جدًا وفي مصلحة الطالب: "هذا ما كنت أتمناه، شعرت أن الطالب هيتظلم بالفعل مع تطبيق البابل شيت".أضافت أحمد:"موضوع الامتحانات المجمعة مازال مقلق بالنسبة لنا، ونطالب بتخفيف العبء على الطالب والنظر مرة أخرى في جدول الصفين الأول والثاني الثانوي".من ناحيتها، قالت حنان يحيى، معلمة وولي أمر طالبة فى الصف الثانى الثانوي، إن ما جاء فى بيان الوزير كانت ولازالت صدمة لنا جميعا كأولياء أمور وطلبة: "كيف يؤدى طلاب الصف الأول أو الثاني الثانوي 3 امتحانات مجمعة تتكون كل مادة من ١٥ سؤالًا فى زمن لا يستطيع الطالب حتى التفكير فى الإجابة دون الكتاب؟"واستكملت: "أعتقد أن ورقة المفاهيم الذى يستلمها الطالب بديلًا للكتاب لن يكون فيه المحتوى العلمى الكافى للاستعانة به في الامتحان، خاصة أن الطلبة اعتادوا عدم الحفظ لاعتمادهم على الكتاب المدرسى"، مختتمة حديثها: "نرجوا من الدكتور طارق شوقي مراجعة هذه القرارات، ولنكمل العام كما بدأناه".