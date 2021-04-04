سفينة الاستطلاع الروسية «إيفان هورز» تعبر قناة السويس

سفينة الاستطلاع الروسية «إيفان هورز» تعبر قناة السويس
الأحد 04/أبريل/2021 - 04:59 م
مصطفى ديابطباعة
تعبر سفينة الاستطلاع "الاتصالات" "إيفان هورز" التابعة للبحرية الروسية، المجري الملاحي لقناة السويس، اليوم الأحد، في اتجاه القاعدة الروسية في طرطوس.
وأوضحت مصادر، أن" إيفان هورز"، هي نوع جديد من سفن جمع المعلومات الاستخباراتية الروسية "SIGINT"، حيث تم تصميم السفينة من قبل "JSC Central Design Bureau Iceb"، تبلغ إزاحة السفينة أكثر من 4000 طن، ومدى الإبحار لا يقل عن 8000 ميل "13000 كم"، ويتكون تسليحها من أسلحة خفيفة مضادة للطائرات.
وتتفوق السفينة من حيث أدائها وقدراتها بشكل كبير على السفن المماثلة للأجيال السابقة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التنوع والمستوى العالي من الأتمتة وتكامل الأنظمة، وقد تم تصميم سفن هذه الفئة لتوفير الاتصالات بين القطع البحرية.
وأوضحت مصادر، أن" إيفان هورز"، هي نوع جديد من سفن جمع المعلومات الاستخباراتية الروسية "SIGINT"، حيث تم تصميم السفينة من قبل "JSC Central Design Bureau Iceb"، تبلغ إزاحة السفينة أكثر من 4000 طن، ومدى الإبحار لا يقل عن 8000 ميل "13000 كم"، ويتكون تسليحها من أسلحة خفيفة مضادة للطائرات.
وتتفوق السفينة من حيث أدائها وقدراتها بشكل كبير على السفن المماثلة للأجيال السابقة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التنوع والمستوى العالي من الأتمتة وتكامل الأنظمة، وقد تم تصميم سفن هذه الفئة لتوفير الاتصالات بين القطع البحرية.