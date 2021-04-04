سفينة الاستطلاع الروسية «إيفان هورز» تعبر قناة السويس

تعبر سفينة الاستطلاع "الاتصالات" "إيفان هورز" التابعة للبحرية الروسية، المجري الملاحي لقناة السويس، اليوم الأحد، في اتجاه القاعدة الروسية في طرطوس.وأوضحت مصادر، أن" إيفان هورز"، هي نوع جديد من سفن جمع المعلومات الاستخباراتية الروسية "SIGINT"، حيث تم تصميم السفينة من قبل "JSC Central Design Bureau Iceb"، تبلغ إزاحة السفينة أكثر من 4000 طن، ومدى الإبحار لا يقل عن 8000 ميل "13000 كم"، ويتكون تسليحها من أسلحة خفيفة مضادة للطائرات.وتتفوق السفينة من حيث أدائها وقدراتها بشكل كبير على السفن المماثلة للأجيال السابقة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التنوع والمستوى العالي من الأتمتة وتكامل الأنظمة، وقد تم تصميم سفن هذه الفئة لتوفير الاتصالات بين القطع البحرية.