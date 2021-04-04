تعيين مدير جديد لمستشفى إدفو العام بأسوان

تسلم الدكتور وليد عامر، القائم بأعمال إدارة مستشفى إدفو العام، لحين تعين مدير جديد او استكمال مرحلته، خلفًا من الدكتور العربي محمد، وجاء ذلك تكليفًا من الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.الجدير بالذكر أن تولى الدكتور وليد عامرمنصب مدير مستشفى إدفو العام سابقًا، وكانت أبرز إنجازاته قسم الغسيل الكلوى.ونرفق قرار تولى الدكتور وليد عامر منصب مدير مستشفى إدفو العام، وأن يكون قائم بالأعمال حتى اختيار مدير مستشفى آخر.