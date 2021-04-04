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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تفتتح فعاليات مؤتمر الكيمياء التطبيقية الرابع بالغردقة

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:58 م
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للكيمياء التطبيقية وتنمية المجتمع، تحت شعار "الاتجاهات الجديدة في الكيمياء التطبيقية"، والذي ينظمه قسم الكيمياء بكلية العلوم بالتعاون مع الجمعية الدولية للكيمياء التطبيقية وتنمية المجتمع، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام بمدينة الغردقة، بحضور كل من الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور أحمد محمد الصغير أستاذ الكيمياء بكلية العلوم ومقرر عام المؤتمر، بالإضافة لمشاركة 150 عالم وباحث من أساتذة الكيمياء بمختلف الجامعات المصرية، إلى جانب مشاركة الأساتذة والمختصين من دول ليبيا، إسبانيا، وجورجيا عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وفي بداية كلمته أشاد اللواء عمرو حنفي بدور الجامعة في الارتقاء بالبحث العلمي، إلى جانب الخدمات المجتمعية المتعددة التي تقدمها لكافة فئات المجتمع المحيط، مؤكدًا علي أهمية التعاون مع جامعة سوهاج في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات الاستشارات الهندسية، لتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية الموجودة بمحافظة البحر الأحمر.

ووجه الدكتور أحمد عزيز شكره للقائمين على تنفيذ المؤتمر وخروجه بشكل يليق باسم ومكانة الجامعة، موضحًا أهمية هذه المؤتمرات في إثراء الحياة البحثية والعلمية، مشيرًا إلى ضرورة تحويل البحث العلمي الأكاديمي إلى بحث علمي تطبيقي، من خلال الخروج بتوصيات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع ويكون لها دور إيجابي في خدمة المجتمع، عن طريق تشكيل لجنة متخصصة يكون مهمتها متابعة تنفيذ تلك التوصيات.

وأوضح عزيز أن المؤتمر يعقد للعام الرابع على التوالي، حيث نجح في استقطاب الكوادر الأكاديمية والعلمية البحثية المميزة، لمناقشة الجديد من الأبحاث العلمية في مجال الكيمياء وتطبيقاتها، والتي من شأنها دعم البحث العلمي في مصر وتعزيز التعاون مع الجهات العلمية الخارجية، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين المشاركين وعرض الأبحاث المختلفة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد سليمان أن الجامعة شهدت قفزات متميزة بفضل التنوع في البحوث العلمية التي تتوافق مع خطة الجامعة البحثية ورؤية مصر ٢٠٣٠، مضيفًا أنه يشارك بالمؤتمر ١٥٠ عالم وباحث من جامعات الإسكندرية، طنطا، دمياط، المنصورة، وأيضًا معهد الفلزات، إضافة إلى المشاركين من دول ليبيا وجورجيا وإسبانيا، حيث سيناقش المؤتمر علي مدار ٣ أيام ١٠٠ ورقة بحثية، وملصق وتنظيم عدد من المحاضرات العامة في مجالات الكيمياء والغذاء مضيفا، أن المؤتمر سيتناول ٨ محاور هامة تدور حول موضوعات كيمياء الحفر والبترول، التعليم، والتخصصات المتعددة في الكيمياء، كيمياء التغذية والزراعة، كيمياء المعادن والجيوكيمياء، وأيضًا كيمياء البيئة والكيمياء الخضراء، وأيضًا كيمياء الأدوية، علوم المواد والنانو تكنولوجي، وأخيرًا مواد الطاقة المتجددة.

وذكر الدكتور أحمد محمد الصغير، أن المؤتمر يهدف إلي عرض الأبحاث الحديثة في مجالات الكيمياء التطبيقية، الصناعة، الأدوية، الزراعة، التعليم، والصناعات المختلفة.
جامعة سوهاج تفتتح فعاليات مؤتمر الكيمياء التطبيقية الرابع بالغردقة
جامعة سوهاج تفتتح فعاليات مؤتمر الكيمياء التطبيقية الرابع بالغردقة
جامعة سوهاج تفتتح فعاليات مؤتمر الكيمياء التطبيقية الرابع بالغردقة
جامعة سوهاج تفتتح فعاليات مؤتمر الكيمياء التطبيقية الرابع بالغردقة

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