تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث في الأردن

◄تمت السيطرة



◄النواب الأردني: نقف مع الملك وولي عهده



◄دعم عربي ودولي للأردن واستقرارها



أثارت الأنباء التي ترددت حول اعتقال عدد من الشخصيات البارزة في الأردن، مساء أمس السبت، موجة من التساؤلات حول ما حقيقة تلك الأنباء، وترصد الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة لما جرى في الأردن:أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم لأحد، أنه لا صحة لاعتقال قادة عسكريين أردنيين.وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الأجهزة الأمنية رفعت توصيتها إلى الملك عبدالله الثاني بإحالة هذه النشاطات لمحكمة أمن الدولة، والملك فضّل بداية الحديث مع الأمير حمزة في الإطار الضيق.وتابع الصفدى إن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة بن الحسين وآخرين.وأضاف أنه تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة و"نحاول التعامل مع الأمير حمزة في إطار العائلة الهاشمية، بحسب تعبيره.وشدد الصفدى على أن العملية الأمنية أردنية بالكامل، وأنه لا صحة لتورط أي قادة عسكريين أردنيين في العملية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.وقال الصفدي، إن محيطون بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية.وأشار الصفدى إلى أنه تمت السيطرة على هذه التحركات ومحاصرتها وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها.وأضاف الصفدى أن سمو الأمير حمزة قام ببث رسالتين مسجلتين باللغتين العربية والإنجليزية في محاولة أخرى لتشويه الحقائق ولاستثارة التعاطف المحلي والأجنبي.وأكد الصفدي أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة فورًا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي.ولفت الصفدي إلى أن توازى ذلك مع نشاطات للأمير حمزة مع العشائر لتحريضهم ودفعهم للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني.وأوضح الصفدي أنه تم إجراء تحقيقات شمولية مشتركة على مدى فترة طويلة حول نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.وتابع الصفدى، تم اعتقال 14 إلى 16 شخصا إضافة لباسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأردنى عبدالمنعم العودات، الأحد، نقف مع الملك وولي عهده للمضي نحو مئوية جديدة.وأضاف العودات أن بلاده عصية على التآمر والفتن، لافتا إلى أن بلاده حسمت، السبت الماضى، محاولة المساس بأمنها واستقرارها.جاء تصريحات العودات خلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمة، الأحد، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.وعلى الصعيد الدولى والعربى، حظي الأردن بدعم من كافة الدول العربية فى المنطقة، وكانت القاهرة فى مقدمة الدول العربية التى أعلنت تضامنها ودعمها مع الأردن.وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصر تعرب عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في الملك عبدالله الثاني بن الحسين.وأكد راضي أن الدعم المصرى يأتي في إطار الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أي محاولات للنيل منها.وشدد راضى على أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مختتما تصريحه قائلا "وحفظ الله المملكة من كل سوء".كما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اليمني، الأحد، أن اليمن تؤكد دعمها المطلق ووقوفها التام مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبدالله الثاني، الرامية لحفظ الأمن في البلاد، مستنكرة أي محاولات لزعزعة الاستقرار في المملكة.كما أجرى كلا من أمير الكويت، البحرين، الأحد، اتصالا هاتفيا بملك الأردن الملك عبدالله الثاني.وأكد الطرفان خلال الاتصال وقوف الكويت إلى جانب المملكة وتأييدها لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها العاهل الأردني.أعلنت تونس دعمها الكامل ومساندتها المطلقة لما يتخذه الأردن بقيادة جلالة الملك من قرارات وإجراءات تحفظ أمن البلاد واستقرارها.وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها الأحد، دعمها الكامل ومساندتها المطلقة لما تتخذه القيادة الأردنية من قرارات وإجراءات بما من شأنه أن يحفظ أمن الأردن.وأعلنت أوكرانيا، الأحد، دعمها الكامل للأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية الأوكرانية.وأكدت المملكة المتحدة البريطانية، الأحد، دعمها للملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، مشيرة إلى أن المملكة الأردنية شريك مهم لنا.وأشارت بريطانيا، إلى أنها تتابع عن قرب الأحداث الجارية في الأردن.كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا، أن العاهل الأردني الملك عبدالله شريك رئيسي للولايات المتحدة، مؤكدة دعم واشنطن الكامل له.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس "نحن نتابع التقارير عن كثب ونتواصل مع المسؤولين الأردنيين، الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة، وهو يحظى بدعمنا الكامل".