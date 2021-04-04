بداية من الغد.. فضل التيار الكهربائي عن بعض المناطق ببني سويف

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، اليوم، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف، على مدار 3 أيام (الإثنين والأربعاء والخميس) لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات، مما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات.ووفقا لبيان القطاع فإنه من المقرر فصل التيار غدا الإثنين عن مناطق (مركز الكلى التأمين الصحي للأطفال منطقة خلف عمر أفندي، الساحة الشعبية الجيار، مستشفى عابدين) فيما يتم فصل الخدمة الأربعاء القادم عن مناطق (الجبالي، ميدان حارث)، في حين يتم قطع التيار يوم الخميس عن مناطق (الجزيرة، مستشفى الجزيرة، بنك مصر الإسلامي)، بداية من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا على مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح عاليه.وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.