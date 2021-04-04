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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أحمد الوصيف: تكاتف لاستغلال الحدث الضخم للترويج السياحي بالخارج

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:59 م
أحمد الوصيف
أحمد الوصيف
رامى حسين
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قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاتحاد والغرف السياحية والقطاع الخاص السياحي يقومون حاليًا بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لاستغلال الحدث العظيم العالمى الذى شهدته مصر وصدرته للعالم بنقل المومياوات الملكية، وافتتاح المتحف القومى للحضارة المصرية، والاهتمام العالمي الكبير الذى خلفه للترويج السياحي، خاصة مع تجهيز الوزارة لانطلاق الحملة الدعائية الدولية لمصر قريبًا.

وطالب الوصيف، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، من كل المنتجعات والفنادق والشركات المصرية بالتواصل مع عملائها من كبار منظمي الرحلات لاستغلال الحدث للترويج لمصر، وكذلك استخدامه وبشكل موسع على صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي وخططها الدعائية خاصة خارج مصر للمساهمة في الترويج والدعاية لمصر ونجاح جهود تحسين الصورة الذهنية عن مصر والمصريين، وتقديم حقيقة ما يتم في مصر من تقدم ورقي وتحديث، وبما يصب في النهاية في صالح صناعة السياحة وسرعة عودتها للنمو.

‏وقال: إن حدث نقل المومياوات الملكية خلال الساعات الماضية كان الأكثر حضورًا في كل وسائل الإعلام الدولية الكبرى، وتدوينات شخصيات عالمية مهمة وشهيرة.

وأضاف أن هذا الاهتمام وتلك التغطية الدولية الواسعة تعد أكبر دعاية شهدتها السياحة المصرية ربما خلال عقود.

وأشار «الوصيف» إلى أن توقيت الحدث جاء في غاية الأهمية لصناعة السياحة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وفَّرت مشاهدة ومتابعة واسعة النطاق للحدث وتداعياته، كما يخلق الحدث حالة تشوق كبرى لزيارة مصر في مختلف أنحاء العالم، فضلًا عن الدعاية المجانية التي خلفها والتي تقدر بملايين الدولارات، مؤكدًا أن كل هذا يخلق حالة تشوق كبري لزيارة مصر نثق بأنها ستنعكس في زيادة الإقبال والتدفق السياحي على مقاصدنا في أقرب وقت، خاصة مع بشائر بدء عودة حركة السياحة الدولية، وأوضح أن افتتاح متحف الحصاوت وقرب افتتاح المتحف الكبير يعيدان القاهرة كأحد أهم الوجهات السياحية والأثرية في مصر والمنطقة والعالم بأثره.

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