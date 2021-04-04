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منوعات

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:11 م
جريدة الدستور
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يرصد بسماء مصر والوطن العربي، غدا الإثنين، انتظام القمر مع كوكبي "زحل والمشتري"، بالأفق الشرقي، في منظر بديع مشاهد بالعين المجردة قبل شروق الشمس.

وقال الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إنه يمكن رؤية هذه الظاهرة بدءًا من الساعة الثالثة ونصف صباحا تقريبا ولمدة 4 أيام.

وأضاف أنه عندما يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس لن نتمكن من رؤية هذا المشهد، موضحا أن القمر سيكون أقرب ما يكون إلى زحل ويقترن معه فجر يوم الثلاثاء، كما يقترن القمر مع كوكب المشتري فجر بعد غد الأربعاء.

من جانبه، أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، في بيان اليوم، أنه نظرا لأن القمر دائما ما يتحرك يومًا بعد يوم شرقا، في اتجاه شروق الشمس، بالنسبة إلى النجوم والكواكب في دائرة البروج، فإنه سيمر ظاهريا قرب زحل ثم المشتري في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن المشتري وزحل يقعان حاليا أمام كوكبة الجدي، وهما يتجهان أيضًا شرقًا أمام النجوم في دائرة الأبراج، ولكن ببطء أكبر بكثير من القمر، ففي حين أن القمر يستغرق حوالي 27 يومًا تقريبا ليقوم بدائرة كاملة أمام دائرة البروج، إلا أن المشتري يستغرق 12 عامًا وزحل 30 عامًا.

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