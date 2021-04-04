محافظ مطروح يوجه بالاستغلال الأمثل اقتصاديا لحديقة راضي

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على سرعة إعادة الشيء لأصله بشارع حديقة راضي في اتجاه الكورنيش، وشوارع المنطقة خاصة بعد استكمال توصيل كافة أعمال البنية التحتية.جاء ذلك خلال جولة محافظ مطروح الميدانية في إطار المتابعة المستمرة للاستعداد لموسم الصيف.وأكد محافظ مطروح على العمل بجدية والاستغلال الأمثل اقتصاديا لحديقة راضي خاصة مع موقعها المتميز بما يخدم أهالي المحافظة وزائريها.ووجه محافظ مطروح مجلس مدينة مرسى مطروح بمراجعة أعمال إنارة الأعمدة بشوارع منطقة حي الزيتون غرب مدينة مرسى مطروح واستمرار خطة المحافظة في إنارة جميع التجمعات والمناطق البعيدة والعزب بعدد 43 تجمع ومنطقة مدرجه بخطه تركيب كشافات.