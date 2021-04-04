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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 26 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالمنيا

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:46 م
مخالفة لعدم ارتداء
مخالفة لعدم ارتداء الكمامة
المنيا ـ على حسين
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بقيادة نائب رئيس المدينة، على المقاهي والمطاعم والمخابز والأسواق، أسفرت عن تحرير 26 محضرا لعدم ارتداء الكمامة.

وقاد الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأحياء المنيا، تم خلالها المرور على المقاهي، المخابز، الأسواق، المطاعم بمناطق عديدة في مدينة المنيا، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات على مدار يومين بشوارع وأحياء مدينة المنيا، وتم التصالح الفوري من قبل المواطنين.

من جانبه، أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار الحملات بنطاق مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن دور الوحدة المحلية لمركز المنيا والأحياء والقرى التابعة لها تنظيم مرور دوري مستمر لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفض التجمعات، كالأفراح التي لا يلتزم مقيموها بالتدابير الصحية، وغلق مراكز الدروس الخصوصية.

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