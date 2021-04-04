غرق شاب فى ترعة بأسوان

عثر أهالي أسوان، على جثة شاب غريق بترعة بعد كمين بلانة التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة دراو لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريحات الدفن.تلقى مرفق الإسعاف بأسوان، إخطارًا يفيد بالعثور على غريق بترعة بلانة التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة، وعقب وصول سيارة الإسعاف لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة، ويدعى "علاء. ص. م"، يبلغ من العمر 12 عامًا، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة دراو لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريحات الدفن.وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.