ألمانيا: انخفاض شعبية «الاتحاد المسيحى» يمثل إشارة إنذار

حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من أن انخفاض شعبية "الاتحاد المسيحي"، الذي ينتمي إليه مع المستشارة أنجيلا ميركل يمثل "إشارة إنذار"، داعيًا إلى حسم مسألة مرشح الاتحاد لمنصب المستشارية ووضع قانون اتحادي لمواجهة كورونا.وقال زيهوفر في تصريح نقلته شبكة "دويتشه فيله"، اليوم الأحد: "لا نحصل في أي استطلاع للرأي على أكثر من 30% من الأصوات وهذه إشارة إنذار بالنسبة لي"، مشيرا إلى أن أنصار وأعضاء الاتحاد المسيحي يريدون معرفة إلى أين يذهبون، وأن الاتحاد المسيحي "يحتاج في الوقت الحالي إلى 3 أمور "استراتيجية وساسة حقيقيين وبرنامج سياسي جذاب".ولم يكشف زيهوفر عما إذا كان يدعم رئيس ولاية بافاريا ماركوس زودر، أم رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت، في الترشح لمنصب المستشارية، لكنه دعا إلى حسم هذا الموضوع "بسرعة".ومن المقرر أن يحسم زودر ولاشيت مسألة المرشح لمنصب المستشارية بين عيد الفصح وعيد الخمسين 23 مايو، وستجري الانتخابات العامة في ألمانيا في 26 سبتمبر.ورغم أن استطلاعًا حديثًا أجراه معهد كانتار- إمنيد أظهر تحسنًا طفيفًا في نتائج الاتحاد المسيحي "المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي"، إلا أن أصواته لم تتجاوز 30%.وبحسب الاستطلاع الحديث، تقدم الاتحاد المسيحي نقطة واحدة، مقارنة بآخر استطلاع، ليحصل على 26% من الأصوات، مقارنة بـ23% لحزب الخضر الذي سيصبح، وفقًا للاستطلاع، ثاني قوة سياسية في البلاد.. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الحالي في الائتلاف الحكومي، فقد نقطة واحدة ليحصل على 16% من الأصوات، بحسب الاستطلاع.