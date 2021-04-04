رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: انخفاض شعبية «الاتحاد المسيحى» يمثل إشارة إنذار

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:25 م
هورست زيهوفر
هورست زيهوفر
ا ش ا
طباعة
حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من أن انخفاض شعبية "الاتحاد المسيحي"، الذي ينتمي إليه مع المستشارة أنجيلا ميركل يمثل "إشارة إنذار"، داعيًا إلى حسم مسألة مرشح الاتحاد لمنصب المستشارية ووضع قانون اتحادي لمواجهة كورونا.

وقال زيهوفر في تصريح نقلته شبكة "دويتشه فيله"، اليوم الأحد: "لا نحصل في أي استطلاع للرأي على أكثر من 30% من الأصوات وهذه إشارة إنذار بالنسبة لي"، مشيرا إلى أن أنصار وأعضاء الاتحاد المسيحي يريدون معرفة إلى أين يذهبون، وأن الاتحاد المسيحي "يحتاج في الوقت الحالي إلى 3 أمور "استراتيجية وساسة حقيقيين وبرنامج سياسي جذاب".

ولم يكشف زيهوفر عما إذا كان يدعم رئيس ولاية بافاريا ماركوس زودر، أم رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت، في الترشح لمنصب المستشارية، لكنه دعا إلى حسم هذا الموضوع "بسرعة".
ومن المقرر أن يحسم زودر ولاشيت مسألة المرشح لمنصب المستشارية بين عيد الفصح وعيد الخمسين 23 مايو، وستجري الانتخابات العامة في ألمانيا في 26 سبتمبر.

ورغم أن استطلاعًا حديثًا أجراه معهد كانتار- إمنيد أظهر تحسنًا طفيفًا في نتائج الاتحاد المسيحي "المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي"، إلا أن أصواته لم تتجاوز 30%.

وبحسب الاستطلاع الحديث، تقدم الاتحاد المسيحي نقطة واحدة، مقارنة بآخر استطلاع، ليحصل على 26% من الأصوات، مقارنة بـ23% لحزب الخضر الذي سيصبح، وفقًا للاستطلاع، ثاني قوة سياسية في البلاد.. أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الحالي في الائتلاف الحكومي، فقد نقطة واحدة ليحصل على 16% من الأصوات، بحسب الاستطلاع.

موضوعات متعلقة

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومي للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟


الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمى

image description

محافظ أسيوط: تنظيم ندوات تعريفية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تعقد ورشة عمل للعاملين في مجال المكتبات الجامعية

image description

جامعة أسيوط: حفل نقل المومياوات يعكس عظمة وعراقة الدولة المصرية

image description

استمرار أعمال رصف شوارع أسيوط ضمن خطة المحافظة

الأكثر قراءة

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومي للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

مبابى: كنت أتمنى مشاركة ليفاندوفيسكى خلال لقاء البايرن

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل

عرض 4 ليال لباليه دون كيشوت بالمسرح الكبير بالأوبرا

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

مثقفون مصريون عن موكب المومياوات: «رسالة مصر للعالم.. نحن هنا»