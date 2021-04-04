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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنى سويف تستعد لاستلام وتوريد الأقماح

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:30 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، تشكيل غرفة عمليات "لجنة دائمة" برئاسة مدير عام مديرية التموين وعضوية: مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، وكيل مديرية التموين، مديري التفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب والمكتب الفني بمديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء، والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة وموافاة الجهات الرقابية بذلك، على أن تعمل اللجنة على مدار اليوم، ولها أن تستعين بمن تراه لإنجاز عملها.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة توريد القمح، لمناقشة خطة استعدادات توريد الأقماح المحلية لموسم "2020- 2021" ومراجعة آليات تنفيذ خطة التوريد وبحث الترتيبات النهائية والمستجدات والإجراءات والتجهيزات التي تم تنفيذها في هذا الصدد.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بضرورة مراجعة كل الإجراءات المطلوبة استعدادا لموسم توريد الأقماح، والذي من المقرر أن يبدأ في 15 أبريل الجاري، مع التشديد على ضرورة التيسير على المزارعين أثناء عمليات التوريد والاستلام.

مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح قد بلغت 123 ألفا و416 فدانًا على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون 221 ألفًا و488 إردبًا بما يعادل "333 ألفا و556 طنًا"، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

وتناول الاجتماع عرض آليات تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة لتوريد واستلام محصول القمح الاستراتيجي، حيث تضمنت الخطة عمل حصر للمساحات المنزرعة بالقمح وتحديد الكميات المتوقع إنتاجها بكل قرية على حدة، بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية، وذلك لحث المزارعين علي توريد محصول القمح إلى الدولة وذلك لزيادة الكميات الموردة من المحصول المحلي، بجانب مخاطبة المصرح لها بتسويق القمح لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع قيام مديرية التموين بمعاينة أماكن التخزين المحددة من قبل جهات التسويق والوقوف علي مدي صلاحيتها ومطابقتها معايير التخزين وتحديد السعات التخزينية لكل منها.

على أن يتم توزيع الكميات المتوقع إنتاجها من القمح بالطن على السعات التخزينية المتاحة بكل مركز مع مراعاة البعد المكاني والـزمني، والتنبيه بالإعلان عن أسعار إردب القمح بدرجاته الثلاث والاشتراطات والضوابط الفنية، وذلك بعد صدور القرار الوزاري المشترك، حيث تحدد سعر التوريد 725 جنيها للإردب درجة (نظافة 23.5) والتأكيد على مسئولي الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتوفير وسائل الحماية المدنية بكل موقع، والمرور والمتابعة بمعرفة مديرية التموين، وحظر تحصيل أية مبالغ نظير التوريد تحت أي مسمى، والتنبيه على جهات التسويق بعدم تأجير سعات تخزينية من أفراد خاصة.

والتشديد على عدم استلام أقماح من مواسم سابقة "قديمة" أو أقماح مستوردة أو مخلوطة، مع تكليف جهات التسويق المعتمدة بتوفير فوارغ الجوت "الخيش" الجديدة لتوزيعها على المزارعين، على أن تكون أولوية التخزين بالشون المطورة وملك جهات لتسويق.

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