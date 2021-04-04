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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل لجنة «رياضة النواب»

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:27 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارة اللجنة الميدانية لتفقد عدد من مراكز الشباب بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، لمتابعة توصياتها التي تصدرها والعمل على تطبيقها على أرض الواقع ومتابعة المشروعات الرياضية، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء؛ رحب المحافظ بأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على أرض الإسكندرية. مؤكدًا على تعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون علي المنظومة الرياضية على أرض المحافظة.

واستعرض الشريف جهود المحافظة في دعم مراكز الشباب، بالإضافة إلى أبرز أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بمديرية الشباب والرياضة، وأكد أن المحافظة حريصة على توجيه كل أوجه الرعاية والدعم للأنشطة الرياضية والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية.

من جانبه؛ أشاد رئيس اللجنة بالجهد الرائع الذي تقدمه محافظة الإسكندرية لدعم المنظومة الرياضية، وأضاف أن الزيارة تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حولها، لافتًا إلى أن اللجنة ستعد تقريرًا مفصلًا عن نتائج أعمال تلك الزيارة.

والجدير بالذكر أن زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمحافظة الإسكندرية ستستمر على مدار ثلاثة أيام، وخلالها ستتفقد اللجنة عدد من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها مركز شباب العامرية، وفلسطين، وبرج العرب القديم، ومركز شباب الجزائر، ومركز شباب بهيج. وزيارة نادي الاتحاد السكندري والنادي الأولمبي، ومركزي شباب الأنفوشي والسيالة، وزيارة نادي سموحة والجياد وزيارة نادي اليخت ونادي الصيد.

ويضم وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب حسام غالي أمين سر اللجنة. وأعضاء اللجنة؛ درويش مرعي، وحازم إمام، ومحمد عمر، وطارق السيد، وولاء عبدالفتاح، ود. خالد أحمد، ود. هادية حسني، وآية مدني.

وشارك من نواب الإسكندرية؛ النائب رزق راغب ضيف الله، والنائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، والنائب أحمد مهني، والنائب سامح السايح، والنائب أحمد المصري، والنائب أشرف سردينه.

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