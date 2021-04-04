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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلومبيرج: سلطنة عمان تنجح في قطع أكثر من نصف الطريق لتلبية احتياجات التمويل

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:52 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
ا ش ا
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أكدت شبكة (بلومبيرج) الإخبارية أن سلطنة عمان نجحت في قطع أكثر من نصف الطريق نحو تلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية البالغة 4.2 مليار ريال عماني (10.9 مليار دولار) لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الشبكة استندت في وصفها إلى النشرة الشهرية الصادرة حديثا عن وزارة المالية العمانية، بأن جملة المبالغ المحصلة من وسائل التمويل بنهاية شهر مارس 2021، بلغت حوالي 2.37 مليار ريال عماني، حيث بلغ إجمالي القروض المستلمة 1.77 مليار ريال بالإضافة إلى سحب مبلغ 600 مليون ريال من جهاز الاستثمار العماني.

وأشارت إلى أن إجمالي الاحتياجات التمويلية المتبقية بلغ 1.83 مليار ريال عماني والتي سيتم جمعها خلال عام 2021.

وسلطت الضوء على تأكيد وزارة المالية - في تقريرها الشهري أنه بنهاية شهر فبراير تم سداد 144 مليون ريال عماني مستحقة لخدمة الدين العام (فوائد القروض)، وسداد 563 مليون ريال عماني كجزء من أصل القروض.

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