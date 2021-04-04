مياه الفيوم: مليار و421 مليون جنيه لمد خطوط مياه الشرب ضمن «حياه كريمة»

أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم اعتماد مبلغ مالي يقدر بنحو مليار و٤٢١ مليون جنيه وذلك لمد خطوط مياه الشرب وعمليات الإحلال والتجديد ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى داخل مركزى إطسا ويوسف الصديق.وأضاف أنه سيتم مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بمركز إطسا ويوسف الصديق بنحو ٥٢٠ مليون جنيه، كما يتم إحلال وتجديد لشبكات مياه الشرب بنحو ١٥٠ مليون جنيه، كما يتم إنشاء محطة لتنقية مياه الشرب بقحافة بطاقه تصميمية ٤٣ ألف متر مكعب يوم بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٣٣٠ مليون جنيه، كما سيتم إنشاء محطة لتنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة المرحلة الثالثة بطاقة ٦٠ ألف متر مكعب يوم بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٤٢١ مليون جنيه.