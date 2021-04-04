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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميانمار: حصيلة قتلى المظاهرات تتجاوز 550 شخصا

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:24 م
ميانمار
ميانمار
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تجاوزت حصيلة قتلى المظاهرات في ميانمار الـ550 شخصا، كما تم اعتقال نحو 2700 شخص، بينما أفادت منظمات غير حكومية بأن الأعداد قد تكون أكثر بكثير بسبب إحصاء العديد من المفقودين، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه 10 حركات سياسية أنها "ستعيد النظر" في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 2015 مع الجيش، بسبب قمع المدنيين.

وذكرت قناة "فرانس 24" أن أكثر من 550 مدنيا قتلوا خلال الشهرين الماضيين برصاص قوات الأمن، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين. وقد تكون الحصيلة أكبر بكثير، كما تم اعتقال نحو 2700 شخص ما زالوا محتجزين بعيدا عن العالم الخارجي من دون السماح لهم بلقاء أقربائهم أو محاميهم، بينما هناك كثيرون مفقودون.

وذكرت أن أكثر من 12 ألف مدني فروا من ضربات جوية شنها الجيش في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى سقوط "العديد من الضحايا" و"تدمير عدد من المدارس والقرى".

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