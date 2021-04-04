تقرير: تسريب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم لموقع فيسبوك

ذكر تقرير حديث أن البيانات الشخصية لأكثر من نصف مليار مستخدم لموقع "فيسبوك" تعرضت للتسريب، بما فيها أرقام الهواتف، فيما حذر خبراء من استخدام القراصنة البيانات المسربة لارتكاب عمليات احتيال.وأشار التقرير - الذي أعده موقع (بيزنس أنسايدر)، وأوردته شبكة (دويتشه فيله) الألمانية - إلى أن حسابات أكثر من 533 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك" تعرضت لتسريب أرقام هواتف وبيانات شخصية؛ مثل الأسماء الكاملة، والموقع، وعنوان البريد الإلكتروني، ومعلومات السيرة الذاتية عبر الإنترنت في منتدى قرصنة منخفض المستوى.وجاء في التقرير أن البيانات التي تم عرضها هي معلومات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم على فيسبوك من 106 دول، بما في ذلك أكثر من 32 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، و11 مليونا في المملكة المتحدة، و6 ملايين في الهند.وقال باحثون إنه وعلى الرغم من أن هذه البيانات "عمرها بضع سنوات"، إلا أنه يمكن للقراصنة استخدامها لانتحال شخصية الناس وارتكاب عمليات احتيال.لكن المتحدثة باسم "فيسبوك"، ليلي شيبرد، قالت - في تغريدة عبر تويتر -: "هذه بيانات قديمة تم الإبلاغ عنها سابقًا في عام 2019. لقد وجدنا هذه المشكلة وقمنا بإصلاحها في أغسطس 2019".وعندما يتم تداول المعلومات الشخصية مثل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف، فإن الخطر يزيد من وقوع الأشخاص ضحية رسائل البريد الإلكتروني المزيفة لأنه يمكن جعلها أكثر موثوقية.وتقول شركة "فيسبوك" إن لديها حاليًا 2،8 مليار مستخدم ينشط حسابهم مرة واحدة على الأقل كل شهر.وهذه ليست المرة الأولى التي تضرب حوادث تسريبات أو استغلال بيانات أكبر منصات التواصل الاجتماعي التي تضم نحو ملياري مستخدم؛ ففي عام 2016، أثارت فضيحة تتعلق بكامبريدج أناليتكا، وهي شركة استشارات بريطانية استخدمت بيانات ملايين من رواد فيسبوك في توجيه دعاية سياسية، جدلًا واسعًا حول معالجة عملاق التواصل الاجتماعي للمعلومات الخاصة بالحسابات.