رئيس «الأعيان الأردني» يؤكد أهمية تعزيز علاقات بلاده مع رومانيا

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز أهمية تعزيز العلاقات مع رومانيا والبناء عليها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الأحد، وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للأردن، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.وتطرق رئيس مجلس الأعيان خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني لدّى رومانيا سفيان القضاة، والسفير الروماني لدّى المملكة نيكولاي كومنيسكو إلى التحديات الاقتصادية الراهنة والتبعات الإنسانية والمالية، التي يتحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة وجائحة كورونا.وأوضحت (بترا) أن الجانبانين أكدا أهمية التعاون المشترك لمواجهة وباء كورونا إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وعرض الفايز الموقف السياسي الأردني لمجمل الأوضاع في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يؤكد دوما، بأن الحل العادل للقضية الفلسطينية، الذي يقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، هو مفتاح الحل لكافة الصراعات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، وهو الكفيل بالقضاء على قوى الإرهاب والتطرف.واستعرض دور الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني في محاربة الإرهاب وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مبينًا حجم الضغط الذي خلفه استضافة اللاجئين السوريين على موارد المملكة وبنيتها التحتية، كما دعا إلى رفع حجم دعم المملكة حتى تستمر بالقيام بواجبها الإنساني، داعيا إلى ضرورة زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة، ولديه فرص استثمارية كبيرة وجاذبة لرجال الأعمال، في العديد من المجالات والقطاعات وخاصة السياحية والنقل العام والسياحة العلاجية والدينية والمياه.بدوره، أشار وزير الخارجية الروماني إلى العلاقات الثنائية الرومانية الأردنية، ووصفها بالعميقة، وخاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيدا بالتطور الكبير الذي يشهده الأردن في محاربة الإرهاب والتطرف والعمل على إحلال السلام في المنطقة.وأشار الوزير الروماني إلى أن زيارته للأردن تأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة.